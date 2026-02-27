Op NPO Radio 1 is voortaan niet meer het wekelijkse interview met de minister-president te horen, meldt de radiozender. Dat gesprek was elke vrijdagavond te horen in ‘Met het Oog op Morgen’, maar dat stopt nu. Het wekelijkse gesprek op televisie, dat de NOS al zo’n 50 jaar uitzendt, blijft wel bestaan.

In plaats van het wekelijkse gesprek op Radio 1, gaat de nieuwe minister-president Rob Jetten voortaan wekelijks in gesprek met journalisten van NOS Stories. De hoop is dat daarmee de politiek meer jongeren bereikt. De interviews zijn terug te zien op de social media-kanalen van NOS Stories, waaronder TikTok, Instagram en YouTube.

Foto: RadioFreak.nl