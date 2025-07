NPO Radio 2 klinkt deze week even anders, want tussen 6:00 en 18:00 uur zijn op álle uren invallers te horen. De dj’s die normaal gesproken de programma’s presenteren, zijn allemaal tegelijk met vakantie. Dat gebeurt niet heel vaak.

Daniël Lippens en Roelof de Vries vervangen de ochtendshow op Radio 2 tussen 6:00 en 9:00 uur. Vervolgens is tot 12:00 uur Corné Klijn te horen, als invaller van Bart Arens. Tussen 12:00 en 14:00 uur maakt niet Annemieke Schollaardt, maar Carolien Borgers een programma. Daarna is tot 16:00 uur Tim op het Broek te horen in plaats van Daniël Lippens. De middagshow tussen 16:00 en 18:00 uur wordt gepresenteerd door Eddy Keur.

Ook andere zenders hebben vanwege de zomervakantie veel invallers. Zo is op JOE bijna geen enkele vaste presentator te horen. Radio 10 heeft zelfs het avondprogramma van René Verkerk tijdelijk geschrapt en zendt vanaf 22:00 uur non-stop muziek uit.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2