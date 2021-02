(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Als liefhebber van de radio wil je natuurlijk ook graag in je auto luisteren naar de bekendste zenders van ons land. Voordat je dit kunt doen zul je uiteraard wel een goedkope autoverzekering af moeten sluiten, anders mag je immers niet in je wagen de weg op. In je bedrijfswagen luisteren naar de radio? Dan zul je juist een zakelijke autoverzekering af moeten sluiten. Je kunt dan luisteren naar FM radio, maar inmiddels kan dit ook met DAB+. In dit artikel kun je daarover meer lezen.

Wat is DAB+?

Laten we beginnen met de betekenis van DAB+. Dit is namelijk de afkorting van Digital Audio Broadcasting. Net zoals de vertrouwde FM radio gaat het hier om een geluidssignaal dat je gratis uit de ether haalt. Wel is het kwaliteit wel vele malen hoger en digitaler bij DAB+ dan bij FM.

Daarnaast is het bovendien mogelijk om via DAB+ andere gegevens te versturen. Zo kan dit gedaan worden met verkeersinformatie, maar ook met de naam van een lied. DAB+ wordt dan ook gezien als de opvolger van FM. Als de huidige radio van je auto toe is aan vervanging dan is het dus zeker een aanrader om over te stappen naar een DAB+ toestel, wat ook FM zal ontvangen.

Wat zijn de voordelen van DAB+?

Als je toch nog twijfelt tussen DAB+ en FM dan zal dit zeker niet meer het geval zijn nadat je de voordelen van Digital Audio Broadcasting hebt gelezen. Deze technologie heeft namelijk op elk gebied een streepje voor op FM. Dit komt onder andere door de digitale geluidskwaliteit. Je zult het geruis van je FM radio vervangen door digitale audio, wat qua kwaliteit gelijk is aan bijvoorbeeld cd’s.

Daarnaast zul je ook nog meer radiostations krijgen door te kiezen voor een DAB+ radiotoestel. Je zult dus meer keuze hebben als je in je auto wilt luisteren naar de radio. DAB+ radio biedt bovendien een hoger gebruiksgemak. Zo zul je niet meer de frequenties van je radiokanalen te hoeven onthouden. Dit doet de radio namelijk al wel voor je.

