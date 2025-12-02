De VPRO trekt eind volgend jaar de stekker uit het programma ‘Vrije Geluiden’, dat elke zaterdagnacht van 23:00 uur tot middernacht te horen is op NPO Klassiek. De omroep moet, net als veel andere omroepen, fors bezuinigen en dat raakt ook het programma-aanbod. ‘Vrije Geluiden’ is al 24 jaar lang te horen op de radio.

Ook het tv-programma Zomergasten stopt na volgend jaar, net als twee andere tv-programma’s. Door het schrappen van de radio- en tv-programma’s verliezen ongeveer 35 tot 45 mensen hun baan. “De redacties en medewerkers die zich met hart en ziel voor deze programma’s inzetten zijn geraakt door deze beslissing”, schrijft de VPRO daarover.

De bezuinigingen raken ook Radio 2 en Radio 5. Op beide zenders verdwijnen programma’s. Zo schrapt Radio 2 bijna de hele nachtprogrammering en vervallen op Radio 5 programma’s op zondagochtend.

Foto: RadioFreak