Michael Pilarczyk is op 55-jarige leeftijd opnieuw vader geworden. De voormalig radio-dj van Radio 538 schrijft op social media dat hij een dochter heeft gekregen.

Het meisje werd vorige week vrijdag geboren, schrijft Michael op Instagram. Na een “spannende week voor moeder en het kleine wonder”, is het gezin nu weer samen thuis. Michael heeft al een zoon uit een eerdere relatie.

De voormalig radio-dj en ondernemer was in 1992 een van de oprichters van Radio 538. Daarvoor was hij te horen op Radio 2 en Radio 3. “Toen we met Radio 538 begonnen, waren we echt de underdog. We hebben keihard moeten vechten”, zei Michael in 2019.

Foto: Videostill