Het is deze week tien jaar geleden dat Sander de Heer voor de laatste keer zijn ochtendprogramma maakte op NPO Radio 2. Hij was 2008 tot 2015 te horen met ‘De Heer Ontwaakt’. Dat programma moest plaatsmaken voor de nieuwe ochtendshow van Gerard Ekdom. Op Facebook blikt Sander terug op tien jaar geleden. “Nee, ik zou niet terugwillen naar die tijd, maar ik heb zo ongelofelijk veel geleerd en het was zo intensief”, schrijft hij.

Naast veel positieve ervaringen, deelt Sander ook de negatieve kanten van het radiomaken bij Radio 2. “Dat constante gezaag aan je stoelpoten. De slangenkuil van de NPO, waar je programma niet alleen inhoudelijk tegen het licht wordt gehouden (dat is alleen maar goed), maar ook ter discussie staat omdat elk jaar opnieuw budgetten en uren worden verdeeld.”

Verjonging Radio 2

De radio-dj benadrukt dat hij er altijd zat voor de luisteraar. “Een energieke sfeer creëren met nieuws en muziek, daar ben ik nog steeds trots op. Mensen wakker maken en vertellen dat het een tropische dag wordt, heerlijk. De ochtendshow na de ramp met de MH17, ik vergeet het nooit meer. Het was de tijd dat mensen nog niet in bed hun mobiel checkten op pushberichten en socials, maar de radio aanzetten.”

De programmering van Radio 2 ging in 2015 en 2016 flink op de schop, omdat de NPO het station wilde verjongen. Naast Sander de Heer vertrokken ook radio-dj’s als Bert Kranenbarg, Hans Schiffers en Daniël Dekker toen bij Radio 2. Op Sander na stapte iedereen over naar NPO Radio 5.

