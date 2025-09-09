Vivian Boelen (69) moet na bijna vijftien jaar weg bij Radio M Utrecht. In de Telegraaf zegt ze dat het voor haar totaal onverwacht komt. “Ik was in shock en ben huilend naar huis gereden. Ik was graag nog jaren doorgegaan, want ik ben nog lang niet uitgewerkt.”

De voormalig RTL-presentatrice is op zaterdag- en zondagochtend te horen op de regionale zender. Eind deze maand stopt het. De reden is dat er wordt bezuinigd op de regionale omroep. Ze had een paar maanden geleden al gehoord dat er veranderingen aan zaten te komen, maar: “Ik had geen enkel vermoeden dat ik daar het slachtoffer van zou gaan worden.Daarom viel het rauw op mijn dak toen mij vier weken geleden werd verteld dat mijn programma’s uit het schema voor het nieuwe seizoen zijn geschrapt.”

Ander jasje

Volgens Pieter Vorage, programmaleider en presentator bij RTV Utrecht, heeft het gedwongen vertrek met twee dingen te maken. “Begin oktober starten we met een nieuwe programmering”, zegt hij tegen de krant. “Op de zaterdag- en zondagmorgen komt een andere uitzending, die deels wel gebaseerd is op enkele elementen van de bestaande programma’s, maar dan gestoken in een ander jasje.”

Ook speelt de Wet BBA een rol, een wet die schijnzelfstandigheid moet voorkomen. “Doorgaan met Vivian Boelen zou in dit geval betekenen dat ze in vaste dienst zou moeten komen”, zegt Pieter.

2011

Vivian Boelen werkt sinds 2011 bij Radio M Utrecht. Daarvoor was ze omroepster bij Veronica, werkte bij de KRO, stapte daarna over naar het commerciële TV10 en presenteerde vijf jaar lang RTL Nieuws.

