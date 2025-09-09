Vivian Boelen (69) moet na bijna vijftien jaar weg bij Radio M Utrecht. In de Telegraaf zegt ze dat het voor haar totaal onverwacht komt. “Ik was in shock en ben huilend naar huis gereden. Ik was graag nog jaren doorgegaan, want ik ben nog lang niet uitgewerkt.”

De voormalig RTL-presentatrice is op zaterdag- en zondagochtend te horen op de regionale zender. Eind deze maand stopt het. De reden is dat er wordt bezuinigd op de regionale omroepen. Ze had een paar maanden geleden al gehoord dat er veranderingen aan zaten te komen. “Ik had geen enkel vermoeden dat ik daar het slachtoffer van zou gaan worden. Daarom viel het rauw op mijn dak toen mij vier weken geleden werd verteld dat mijn programma’s uit het schema voor het nieuwe seizoen zijn geschrapt. Eind dit jaar zou ik vijftien jaar lang onafgebroken op de zender te horen zijn geweest. Die periode mag ik niet volmaken.”

Ander jasje

Volgens Pieter Vorage, programmaleider en presentator bij RTV Utrecht, heeft het gedwongen vertrek met twee dingen te maken. “Begin oktober starten we met een nieuwe programmering”, zegt hij tegen de krant. “Op de zaterdag- en zondagmorgen komt een andere uitzending, die deels wel gebaseerd is op enkele elementen van de bestaande programma’s, maar dan gestoken in een ander jasje. Hoe de nieuwe programmering eruit zal gaan zien en wie de nieuwe presentator wordt, kan ik nu nog niet zeggen. Dat wordt volgende week officieel bekendgemaakt.”

“Een andere, en zeker niet onbelangrijke, reden is dat we bij Radio M Utrecht, net zoals bij veel andere omroepen, anticiperen op de Wet BBA, een overheidsmaatregel waarmee het inhuren van freelancers wordt geregeld en schijnzelfstandigheid moet worden voorkomen. Doorgaan met Vivian Boelen zou in dit geval betekenen dat ze in vaste dienst zou moeten komen.”

2011

Vivian Boelen werkt sinds 2011 bij Radio M Utrecht. “Ik ben echt van het radiomaken gaan houden. Op de zaterdagmorgen presenteer ik nu nog ‘De Servicelijn’, waarin luisteraars van alles met elkaar kunnen ruilen. Op de zondagmorgen draai ik twee uur lang verzoekplaten. Achter de meeste verzoekjes zit een mooi verhaal.”

Daarvoor was Vivian Boelen omroepster bij Veronica, werkte bij de KRO, stapte ze over naar het commerciële TV10 en presenteerde ze vijf jaar lang RTL Nieuws.

Foto: RTV Utrecht