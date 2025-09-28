Vincent Reinders presenteert vanavond voor de laatste keer het programma ‘Wat Anders’ op NPO 3FM. De radiomaker vindt het werk “steeds moeilijker te combineren” met een nachtclub en twee kinderen, schrijft hij op Instagram. Ook wil Vincent zelf gaan bouwen aan een “vooruitstrevend muziekplatform”, dat volgens hem nog mist in Nederland.

Sinds drie jaar presenteert Vincent het programma op zondag tussen 22:00 en 01:00 uur op 3FM, samen met Veronica van Hoogdalem. “Het waren drie geweldige jaren bij 3FM, waarin we volledige vrijheid hadden om geweldige muziek op de nationale airwaves te knallen”, aldus Vincent. Hij maakte het programma voor Omroep Zwart.

De komende maanden wil de radiomaker verder bouwen aan een “diepgaand vooruitstrevend muziekplatform met audio en video”. Of hij nog een vervanger krijgt of dat Veronica het programma op 3FM solo verder voortzet, is nog niet bekend.

Foto: 3FM / Omroep Zwart