De politie heeft vier mensen aangehouden voor bekladding van het NOS-gebouw bij een demonstratie. 27 september bekladden twee mannen uit Eindhoven en twee vrouwen uit Utrecht het gebouw bij een betoging van Extinction Rebellion. De vier zijn tussen de 21 en 36 jaar oud. Ze zijn vorige week vrijdag aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Later moeten ze voor de rechter komen.

De NOS had aangifte gedaan van de bekladding. Er is moeilijk verwijderbare verf gebruikt. Burgemeester Van den Top zijn het na afloop van de demonstratie te betreuren dat het demonstratierecht is gebruikt om vernielingen aan te brengen. “Demonstreren is een groot recht, maar altijd binnen de grenzen van de wet en met respect voor de vrijheid van anderen”, zei hij.

Foto: NOS | Stefan Heijdendael