NPO Radio 1 zendt vrijdagmiddag het traditionele radiodebat voor de verkiezingen uit. Winfried Baijens en Nynke de Zoeten presenteren het debat tussen 14:00 en 16:30 uur live vanuit perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Tijdens het debat gaan de lijsttrekkers van de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten met elkaar in debat. Dat doen ze in tweetallen in drietallen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer wonen, migratie, internationale veiligheid en het vertrouwen in de politiek.

Volt is niet aanwezig bij het debat, omdat de partij was ingedeeld op een 1-op-1-debat met Forum voor Democratie over het klimaat. Volt omschrijft FVD als “een partij die de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis structureel ontkent en die klimaatwetenschappers in het verleden ‘hekserij’ verweet”. Volt wil “geen zuurstof meer geven aan een partij die liegt” en wilt daarom niet in debat gaan op Radio 1.

Interviews met lijsttrekkers

Naast het radiodebat zijn alle vijftien lijsttrekkers ook individueel te gast op Radio 1 voor een uitgebreid interview. Vanochtend is het ‘Radio 1 Journaal’ gestart met deze reeks interviews, die op werkdagen tussen 8:30 en 9:00 uur te horen zijn.

Astrid Kersseboom en politiek verslaggever Wilco Boom interviewen iedere uitzending een lijsttrekker. Daarna kunnen luisteraars via sociale media vragen stellen. Politiek verslaggever Nouschka van der Meijden modereert deze vragensessies.

Foto: RadioFreak.nl