De vakanties zijn voorbij en de nieuwe vergunningen voor de regionale commerciële frequenties zijn van kracht. Vandaag zijn er dus aardig wat veranderingen op de radio. Hieronder een overzicht.

Gordon en Froukje

Gordon en Froukje de Both waren vanochtend voor het eerst te horen op Radio 10 met de ochtendshow. Ze zijn iedere werkdag tussen 06:00 en 09:00 uur te horen. Lex Gaarthuis verhuist daardoor van de ochtend naar de vroege avond. Hij is van maandag tot en met donderdag van 19:00u tot 21:00 uur te horen op Radio 10. “We staan elke ochtend direct aan. Verwacht dus geen kabbelende ochtend, maar drie uur lang scherpe, vrolijke en soms pittige radio”, zeiden ze er eerder over. Gordon had het vanochtend meteen over porno kijken in bed terwijl je partner beneden nog televisie kijkt.

Regionale commerciële frequenties

In mei werden de regionale commerciële frequentiepakketten geveild met een opbrengst van ruim 5,5 miljoen euro. Er komen zenders bij en er zijn radiostations verdwenen. Zo is de hiphopzender GLXY Radio nu in een groot deel van de Randstad te horen en heeft Grand Prix Radio een FM-pakket bemachtigd voor een groot deel van Zuid-Holland. De zender is vannacht en moet uiteindelijk een bredere sportzender worden. Rick van Velthuysen komt daarmee terug op de radio. Hij maakt de middagshow.

KINK niet meer op de FM in de Randstad: de frequenties waar KINK op uitzendt, zijn vergeven aan Radio Limburg 97FM. Dat bedrijf verhuurt de frequenties nu aan SLAM!.

Simone FM breidt uit

Verder valt op dat Simone FM flink uitbreidt. De zender was alleen in Groningen en Drenthe te horen, maar is nu ook in onder meer Gelderland, Utrecht en delen van Overijssel te beluisteren. Amor FM en Sunrise FM blijven in de regio Rotterdam uitzenden. Op die stations is voornamelijk Surinaam-Hindoestaanse muziek te horen.

In Brabant is een oude bekende terug in de ether. Radio 8FM is weer begonnen. Radio 8FM was van 1999 tot 1 december 2019 een vertrouwd geluid in de ether in Noord-Brabant. Het radiostation werd opgericht door Jan Tiebosch en Richard Damen, vandaar ook de naam TiDa. Toen commerciële radio in Nederland mogelijk werd, tuigden beide radiomakers Radio 8FM op. Inmiddels zijn ze allebei overleden.

De ochtendshow op 8FM wordt gemaakt door Willem Doreleijers. Elke vijdagmiddag maakt Ben Liebrand tussen 17.00 en 18.00 uur Ben Liebrand In The Mix.

Radio Noordzee

TiDa wist ook een tweede frequentiepakket binnen te halen. Daarop is Radio Noordzee nu te horen, waar tot gisteren nog RADIONL zat. Talpa blies Radio Noordzee begin april nieuw leven in. De programmering is ook anders. In de middag is Jan Paul Grootentraast voortaan te horen van 13:00 tot 16:00 uur, waarna nieuwkomer René Verkerk, bekend van Radio 10, het overneemt tot 19:00 uur. De avond blijft non-stop.

Frysk FM, in Friesland, is vanaf nu niet meer via de FM te beluisteren, evenals Vibe Radio, dat nu nog in Amsterdam via FM uitzendt. Tukker FM blijft, net als Waterstad FM en Joy Radio.

Qmusic heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de Zuidelijke Media Groep om te zorgen dat Qmusic Limburg te horen blijft. De regionale zender breidt uit naar Noord-Limburg. In Limburg is de zender voortaan ook te ontvangen. Om dit te vieren organiseert de zender deze week een speciale actie genaamd ‘Wao is Lex in Limburg?’. Presentator Lex Uiting, geboren en getogen Venlonaar, trekt hiervoor door Limburg en verschijnt telkens op een geheime locatie in de regio.

DAB+

Ook op DAB+ zijn wat nieuwe zenders te vinden. Zoals Business Beats, een zusterzender van BNR Nieuwsradio. In juni is er ook een veiling geweest van DAB+ frequenties, dit was de uitkomst daarvan. Ook die vergunningen gaan vandaag in.

Dit is de commerciële regionale frequentiepakketten waarvan de vergunning vandaag in gaat:

Kavel

Uitzendgebied Winnaar NLCO01 Randstad Radio Limburg (verhuurt aan SLAM!) NLCO02 Noord-Holland en Flevoland GLXY Radio NLCO03 Noord-Holland RadioNL NLCO04 Amsterdam GLXY Radio NLCO05 Noord- en Zuid-Holland GLXY Radio NLCO06 Zuid-Holland Grand Prix Radio NLCO07 Den Haag / Rotterdam Sunrise FM NLCO08 Den Haag / Rotterdam Amor FM NLCO09 Gelderland en Utrecht Simone FM NLCO10 Friesland Waterstad FM NLCO11 Friesland en Friese waddeneilanden Simone FM NLCO12 Friesland RadioNL NLCO13 Groningen en Drenthe RadioNL NLCO14 Groningen en deel Drenthe Simone FM NLCO15 Groningen en stukje Drenthe RadioNL NLCO16 Friesland, deel van Drenthe en Groningen RadioNL NLCO17 Overijssel Tukker FM NLCO18 Enschede, Hengelo, Zwolle en Deventer Hitzzz NLCO19 Overijssel RadioNL NLCO20 Gelderland en Utrecht Arrow Bluesbox NLCO21 Noord-Brabant Radio 8FM NLCO22 Noord-Brabant Radio Noordzee NLCO23 Eindhoven en Breda Radio JND NLCO24 Zeeland Arrow Bluesbox NLCO25 Limburg Radio Limburg (verhuurt aan SLAM!) NLCO26 Groningen en Drenthe Simone FM NLCO27 Limburg Radio Limburg (verhuurt aan Qmusic)

Foto: Pixabay | Bayley Nargang