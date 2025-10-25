Over een paar dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen en kun je stemmen op jouw favoriete partij. Maar wat willen die verschillende partijen met de publieke omroep (NPO), de regionale omroepen en de lokale omroepen? Het huidige kabinet-Schoof besloot eerder al om 150 miljoen euro te bezuinigingen op de NPO, dat verantwoordelijk is voor Radio 1 t/m Radio 5, FunX en meerdere digitale kanalen.

Een overzicht per partij, op volgorde van hoe groot ze nu zijn in de peilingen, met hun visie op de NPO:

De PVV wil de financiering van de NPO geheel stoppen. Het Mediapark in Hilversum moet transformeren naar een nieuwe woonwijk, schrijft de partij. Wat er met alle commerciële bedrijven die nu op het Mediapark zitten dan gaat gebeuren, vermeldt de partij niet.

Het CDA wil de regionale en lokale omroepen versterken. Op zender 10 wordt in heel Nederland de regionale omroep uitgezonden. “De NPO steunt hiervoor de regionale publieke omroepen”, schrijft de partij. Voor de nieuwe indeling van streekomroepen is “lokaal draagvlak randvoorwaardelijk”. Daarmee bedoelt het CDA dat grotere streekomroepen er niet komen als er lokaal veel protest tegen die fusie is.

GroenLinks/PvdA gaat voor “een sterke, hervormde publieke omroep”. De huidige ledenomroepen gaan op in vier omroephuizen en de NOS en de NTR vormen samen één taakomroephuis. Bestuurders van de omroephuizen mogen maximaal twee termijnen van vier jaar aanblijven en overstappen naar een ander omroephuis is niet mogelijk.

De NPO krijgt een vaste financiering voor de duur van acht jaar. Nu is dat nog vijf jaar. GL/PvdA wil ook minder reclame op de NPO: de reclamezendtijd op de radio wordt teruggebracht tot maximaal vijf procent van de totale zendtijd.

De VVD wil de NPO hervormen. Ook deze partij wil, zoals de plannen er al zijn, de losse omroepen laten opgaan in meerdere omroephuizen. “We verminderen daarmee het aantal bestuurslagen”, schrijft de partij. Ook wil de VVD dat de NPO teruggaat naar haar kerntaken: nieuws, educatie en journalistiek. De partij wil tevens dat het uitzenden van belangrijke evenementen van de publieke omroep, zoals het EK of WK voetbal, gratis wordt voor ondernemers en verenigingen. Nu moeten ze daar nog voor betalen.

D66 wil investeren in “een sterke publieke omroep, met een divers en kwalitatief hoogstaand media-aanbod”. “We versterken de kerntaak van de publieke omroep: mensen voorzien van betrouwbare informatie. We bewaken dat publiek geld goed wordt besteed, ook bij bedrijven die buiten het bestel worden ingehuurd”, aldus de partij.

JA21 wil snijden in de publieke omroep. “Wat betreft JA21 moet de rol van de NPO worden teruggebracht tot twee publieke zenders met nieuws, satire, muziek, sport, documentaires, geschiedenis, debat, achtergrond en duiding. Louter entertainment kan aan de commerciële omroepen worden overgelaten. Ledenomroepen worden afgeschaft”, schrijft de partij.

De SP wil de bezuinigingen op de NPO stopzetten. “We investeren juist in de publieke omroep”, schrijft de partij. “We pleiten voor een brede en diverse publieke omroep waar kijkcijfers niet meer leidend zijn en programmamakers meer mogelijkheden krijgen om te experimenteren met formats en programma’s. Bij de NPO komt meer ruimte voor kritische journalistiek, Nederlands drama en documentaires, aldus de SP.

Volt zegt te streven naar “een krachtige, onafhankelijke en onpartijdige publieke omroep”, maar wil wel dat het bestel ingrijpend hervormd wordt. Daarvoor kijkt de partij naar het BBC-model, waarbij de huidige omroepverenigingen en andere maatschappelijke partijen hun programma’s kunnen aanbieden. Volt overweegt ook om de NPO reclamevrij te maken “indien dat financieel haalbaar is”.

Forum voor Democratie kiest voor “een grondige hervorming van het medialandschap”. De partij, die de NPO vaak als links bestempelt, wil dat er een pluriformere publieke omroep komt. Ook wil FvD dat er een onafhankelijke Raad van Toezicht komt, “zodat het bestuur van de publieke omroep democratisch gecontroleerd en evenwichtiger wordt”.

De Partij voor de Dieren wil de bezuinigingen op de NPO terugdraaien. Opvallend is dat de partij ook specifiek radio noemt: “De NPO houdt standaard radiozendtijd vrij voor het programmeren van jazz- en wereldmuziek om zo een goede afspiegeling van de Nederlandse cultuur te vormen. Ook nieuwe muziek van Nederlandse muzikanten krijgt een ruim podium.”

DENK schrijft niets in het eigen verkiezingsprogramma over de publieke omroep.

De BBB wil snijden in de NPO. De partij wil de publieke omroep “terugbrengen tot zijn kern: neutrale nieuwsvoorziening, informatie, educatie en een bescheiden cultureel aanbod. We gaan kritisch beoordelen welke entertainmentprogramma’s bij de publieke omroep thuishoren”. De BBB wil de regionale en lokale omroepen juist versterken. “Zij worden tevens ingezet voor het behoud van de streektaal”, aldus de partij. Ook lokale omroepen moeten worden “ondersteund in de nieuwsvoorziening”.

De ChristenUnie houdt juist vast aan de huidige ledenomroepen. “Bij de verdeling van de budgetten weegt het ledenaantal van een omroep mee”, schrijft de partij, die ook vindt dat de omroepen – en niet de NPO – over de inhoud van hun programma’s gaat. “Om de publieke opdracht die de NPO heeft waar te kunnen maken is een stabiele financiering nodig, die onafhankelijk is van reclame-inkomsten.” Levensbeschouwing moet volgens CU een pijler van de publieke omroep blijven, met een goed budget voor zowel radio als tv.

De SGP wil de NPO reclamevrij maken, maar zet wel het mes in het aantal kanalen. De partij wil af van amusement en het inkopen van uitzendrechten voor grote sporttoernooien, “want dat is geen taak voor de publieke omroep”.

50Plus noemt een stevige publieke omroep noodzakelijk. “Verspilling bij de publieke omroep moet worden tegengegaan”, vindt de ouderenpartij. “Gelijktijdig is het van belang dat mooie programma’s zoals die van bijvoorbeeld Omroep Max worden behouden.” 50Plus wil de regionale omroepen “meer bevorderen”.

NSC wil dat de NOS en NTR fuseren tot één taakomroep en dat er daarnaast ten minste vijf publieke omroepverenigingen blijven. Ook wil de partij af van grensoverschrijdende beloningen binnen de NPO. “We willen dat er bij de publieke omroep meer transparant is over nevenfuncties, beloningen en naleving van Wet normering topinkomens (WNT) en eisen inzicht in hoe publieke middelen worden besteed.”

De reclames op de NPO mogen wat betreft NSC juist worden uitgebreid, met name via NPO Start en andere online platforms (nieuws- en kinderprogramma’s uitgezonderd). Lokale en regionale omroepen zegt NSC te steunen, al schrijft de partij niet hoe.

Foto: RadioFreak