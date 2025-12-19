3FM Serious Request is nog maar net bezig, maar heeft al 4.306.428 euro opgehaald. Dat is meteen een record, want niet eerder was het bedrag na twee dagen al zo hoog. Dj’s Mart Meijer, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen werden gisteren opgesloten in het Glazen Huis in Den Bosch.

Half miljoen

Vanmiddag kwam er 500.000 euro binnen van een golfbaan in Cromvoirt. De eigenaar is een miljardair die al langer beschermheer is van Spieren voor Spieren. Het geld is met verschillende acties op de golfbaan ingezameld.

De Glazen Huis-dj’s komen deze week voor kerst in actie voor Spieren voor Spieren. Luisteraars kunnen bijdragen aan Serious Request door een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen, mee te bieden op een item van de veiling of zelf in actie te komen.

Voor bezoekers is het mogelijk om langs te komen bij het Glazen Huis en ter plekke een donatie te doen via de brievenbus of een cheque in te leveren. De Markt in Den Bosch is 24 uur per dag geopend voor publiek.

Foto: NPO 3FM