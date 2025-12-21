Na dag vier van 3FM Serious Request staat de teller op 7.423.618 euro. Dat is zo’n 2,3 miljoen euro meer dan vorig jaar in Zwolle. Dj’s Mart Meijer, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zijn opgesloten in het Glazen Huis in Den Bosch om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren.

Vandaag kwamen onder andere Leo Alkemade en zijn dochter langs. Ze zijn beide bekend uit het programma Sluipschutters en de slogan ‘Daar heb ik zin in in’. De Tilburgers brachten een cheque mee van ruim 68.000 euro. Het platform ‘Vught Beweegt’ kwam met een cheque van een ton. Ze organiseerden een sponsorloop waarmee ze het geld ophaalden.

Luisteraars kunnen bijdragen aan Serious Request door een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen, mee te bieden op een item van de veiling of zelf in actie te komen.

Foto: NPO 3FM