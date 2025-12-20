3FM Serious Request heeft na drie dagen bijna 5.931.644 euro opgebracht. “Den Bosch, dit is gestoord”, reageerde dj Sophie Hijlkema. Gisteren was de tussenstand nog ruim 4,3 miljoen euro. Dj’s Mart Meijer, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen werden eergisteren opgesloten in het Glazen Huis in Den Bosch.

Vandaag kwam onder andere D66-voorman Rob Jetten langs. “Ik ben als Brabander sowieso trots op Den Bosch”, zei hij in het Glazen Huis. “Je ziet hoe de stad in beweging komt voor Spieren voor Spieren, dat is geweldig. Ik ben door Louis van Gaal uitgedaagd om zoveel mogelijk op te halen, dus die kan ik niet teleurstellen.”

De Glazen Huis-dj's komen deze week voor kerst in actie voor Spieren voor Spieren. Luisteraars kunnen bijdragen aan Serious Request door een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen, mee te bieden op een item van de veiling of zelf in actie te komen.

Foto: NPO 3FM