100% NL laat ook in 2026 de Trouwmarathon terugkeren. Dit jaar werden in de ochtendshow op 2 mei 2025 (2-5-25) tien koppels in de echt verbonden door 100% NL-dj en trouwambtenaar Rob van Someren. De zender pakt het op 2 juni groter aan en maakt er een hele dag van, wederom met Rob van Someren.

Rob van Someren zal tijdens de Trouwmarathon in 2026 opnieuw optreden als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs). Vanochtend belde hij naar de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen om ze uit te dagen er een groter evenement van te maken.

Na de datum van 2-5-’25, schuift de Trouwmarathon komend jaar een maand op naar de volgende ‘bijzondere’ datum: 2-6-’26. De komende editie vindt niet alleen plaats in de ochtendshow, maar verspreid over de hele dag. Dat betekent overigens niet automatisch dat er ook meer stellen zullen trouwen. Daarvoor wordt gekeken naar de aanmeldingen. Het kan ook zijn dat er meer tijd is voor ieder stel.

Foto: Ewald Geerdink