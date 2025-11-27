Radio 10 is vanochtend begonnen met de Top 4000. Een maand lang staat de zender in het teken van de lijst met de populairste nummers ooit gemaakt. Queen ontving van Radio 10-dj Gijs Staverman de Lifetime Achievement Award, voor het feit dat hun hit ‘Bohemian Rhapsody’ al sinds de start in 2005 bijna onafgebroken de Top 4000 aanvoert.

Gijs reikte de award uit aan Roger Taylor en Brian May van Queen. Dat gebeurde via een videoverbinding. “Deze award betekent ontzettend veel voor ons”, reageerden May en Roger. De twee vertelden altijd een bijzondere band te hebben gehad met het Nederlandse publiek. Dat ze na al die jaren nog steeds op 1 staan in de lijst noemen ze “the greatest satisfaction of all” (de grootste genoegdoening ooit, red.).

Geen Gordon en Froukje

De Top 4000 is elke dag tussen 6:00 en 19:00 uur te horen op Radio 10. Na 19:00 uur wordt de lijst van die dag (deels) herhaald. De nummer 1, Queen dus, wordt kerstavond even voor 19:00 uur gedraaid. Opvallend is dat Gordon en Froukje de hele maand niet meer te horen zijn met hun ochtendshow op Radio 10; zij presenteren de lijst niet.

Op NPO Radio 5 is deze week ook een eindejaarlijst te horen: de ‘Evergreen Top 1000’. De ontknoping daarvan is morgenavond.

Foto: Radio 10