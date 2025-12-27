De opvallende luisteraar was het misschien al opgevallen: aan het einde en het begin van elk uur Top 2000 op NPO Radio 2 is de sponsorvermelding ‘Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij’ te horen. Deze zogenoemde billboarding zet de NPO nu voor het eerst in bij de populaire Top 2000. Reden zijn de forse bezuinigingen waar de NPO mee te maken krijgt.

“Het zijn financieel uitdagende tijden voor de publieke omroep”, zegt een woordvoerder van de NPO over de sponsorvermeldingen rondom de Top 2000. “Om de aankomende bezuinigingen deels op te vangen, gaan we samen met de STER op zoek naar extra inkomsten. Het inzetten van billboards kan daar een mogelijkheid voor zijn. We doen dit nu bij wijze van proef bij de NPO Radio 2 Top 2000.”

Zo klinkt dat elk uur:

Kosten Top 2000

De Staatsloterij betaalt een bepaald bedrag voor de sponsorvermeldingen rondom de Top 2000. De inkomsten daarvan komen ten goede aan de eindejaarlijst, meldt de NPO-woordvoerder.

Want de Top 2000 mag dan jaarlijks miljoenen mensen trekken, het evenement kost ook geld. Zo wordt er in Beeld & Geluid in Hilversum een tijdelijke radiostudio gebouwd op metershoge steigers en is er een speciaal Top 2000 Café. Hoeveel het radio-evenement jaarlijks kost, is niet bekend.

Bij commerciële radiozenders zijn sponsorvermeldingen niet ongebruikelijk, maar bij de publieke omroep komt deze vorm van adverteren nog weinig voor. In de programma’s zelf op de publieke radiozenders mag volgens de Mediawet overigens geen reclame gemaakt worden. Gebeurt dat toch, dan riskeert een zender een hoge boete.

Bezuinigingen

Vanaf 2027 heeft de publieke omroep jaarlijks 156 miljoen euro minder te besteden. Daardoor schrapt Radio 2 vanaf januari bijna de gehele nachtprogrammering, verdwijnen opleidingsstation Campus Radio en themakanaal NPO Soul & Jazz, en schrappen ook NPO Klassiek en NPO Radio 5 meerdere programma’s.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot