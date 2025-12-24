Jeroen van Inkel heeft zojuist de Top 2000 afgetrapt met het instarten van nummer 2000: Pink Floyd met Run Like Hell. Tot en met oudjaarsdag is de lijst op NPO Radio 2 te horen. Het is de 27e editie van de lijst en wederom staat Bohemian Rhapsody van Queen op nummer één.

Dit jaar was er geen openingsshow gemaakt door Bart Arens. In plaats daarvan was er een speciaal televisieprogramma gepresenteerd door Jan-Willem Roodbeen en Annemieke Schollaardt. Verschillende Nederlandse artiesten werkten mee aan de show. Vervolgens werd de nummer 2000 gestart en ging de lijst echt van start.

DJ-team

Tim Op het Broek is dit jaar nieuw in het dj-team van de Top 2000. De volledige programmering ziet er deze Top 2000 als volgt uit:

00:00 – 02:00 uur: Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur: Daniël Lippens

04.00 – 06.00 uur: Tim Op het Broek

06.00 – 08.00 uur: Tannaz Hajeby

08.00 – 10.00 uur: Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur: Bart Arens

12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur: Paul Rabbering

16.00 – 18.00 uur: Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur: Emmely de Wilt

20.00 – 22.00 uur: Morad El Ouakili

22.00 – 00.00 uur: Jan-Willem Roodbeen

Top 10

Dit is de top 10 van de Top 2000 van dit jaar (positie vorig jaar tussen haakjes):

Bohemian Rhapsody – Queen (1) Piano Man – Billy Joel (5) Hotel California – Eagles (3) Fix You – Coldplay (2) Roller Coaster – Danny Vera (4) Black – Pearl Jam (10) Stairway To Heaven – Led Zeppelin (7) Avond – Boudewijn de Groot (8) Radar Love – Golden Earring (20) Wish You Were Here – Pink Floyd (12)

