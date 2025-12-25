De Top 2000 was zojuist minutenlang niet te zien via NPO 1 Extra en de stream van NPO Radio 2. Rond kwart over acht bevroor het beeld en viel de verbinding weg. Zo’n tien minuten later kwam eerst een lege studio in beeld met de vermelding dat de verbinding met Beeld & Geluid weg was, waarna er weer beeld kwam. Het is uitzonderlijk dat de uitzending onderbroken wordt. De Top 2000 is het best beluisterde radio-evenement van Nederland.

Op de FM ging de uitzending wel door. De oorzaak lijkt een stroomstoring te zijn.

Afgelopen nacht ging de Top 2000 van start. Dit jaar was er geen openingsshow gemaakt door Bart Arens. In plaats daarvan was er een speciaal televisieprogramma gepresenteerd door Jan-Willem Roodbeen en Annemieke Schollaardt. Verschillende Nederlandse artiesten werkten mee aan de show. Vervolgens werd de nummer 2000 gestart en ging de lijst echt van start.