De Top 2000 van NPO Radio 2 en het Glazen Huis van NPO 3FM zijn in de toekomst live te volgen op NPO 3. Nu zitten beide radio-evenementen nog redelijk ‘verstopt’ op het themakanaal NPO Extra, maar ze krijgen een prominentere plek. NPO 3 wordt namelijk deels een evenementenzender, zegt radio- en videodirecteur Jurre Bosman in het AD.

De NPO moet in 2027 ruim 150 miljoen euro bezuinigen en daarom wordt het mes gezet in de tv-zenders van de publieke omroep. Aan ‘vlaggenschip’ NPO 1 verandert weinig, maar NPO 2 en NPO 3 gaan flink op de schop.

Evenementenzender

De jeugdprogramma’s van NPO 3 verhuizen naar NPO 2, waardoor NPO 3 een zender wordt waarop live sport en evenementen, zoals de Top 2000 en het Glazen Huis, worden uitgezonden. Per wanneer de radio-evenementen live op NPO 3 te volgen zijn is nog niet duidelijk, maar dit jaar zal dat nog niet het geval zijn.

De bezuinigingen raken ook de radiotak van de NPO. Zo stopt vanaf 1 januari Campus Radio, de zender voor jong radiotalent, en verdwijnt het themakanaal NPO Soul & Jazz. Bij Radio 2 verdwijnen door de bezuinigingen meerdere programma’s, waaronder het nachtprogramma van Jeroen van Inkel.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot