Het is een traditie: na afloop van de ‘Top 2000’ blijft NPO Radio 2 op Nieuwjaarsdag nog even hangen in Top 2000-sferen. Dit jaar is de ‘Top 2000 Afterparty’ zelfs twee dagen lang te horen. Ook op vrijdag 2 januari kunnen luisteraars nog nagenieten van de lijst.

De ‘Top 2000 Afterparty’ wordt grotendeels gepresenteerd door dj’s die de lijst zelf niet mochten presenteren. Al nemen Bart Arens, Tim Op het Broek, Daniël Lippens en Jeroen van Inkel dit jaar een aantal uur voor hun rekening.

De programmering is als volgt:

Donderdag 1 januari 2026

00:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-09:00u: Anneli Verhees

09:00u-12:00u: Bart Arens

12:00u-15:00u: Tim Op het Broek

15:00u-18:00u: Gijs Hakkert

18:00u-21:00u: Evelien de Bruijn

21:00u-00:00u: Sem Chouikha

Vrijdag 2 januari 2026

00:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-09:00u: Alfred van der Wege

09:00u-12:00u: Bart Arens

12:00u-15:00u: Daniël Lippens

15:00u-18:00u: Gijs Hakkert

18:00u-21:00u: Jeroen van Inkel

21:00u-00:00u: Klaas van Kruistum

Vanaf zaterdag pakt Radio 2 de normale programmering weer op.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot