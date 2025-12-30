Het is een traditie: na afloop van de ‘Top 2000’ blijft NPO Radio 2 op Nieuwjaarsdag nog even hangen in Top 2000-sferen. Dit jaar is de ‘Top 2000 Afterparty’ zelfs twee dagen lang te horen. Ook op vrijdag 2 januari kunnen luisteraars nog nagenieten van de lijst.
De ‘Top 2000 Afterparty’ wordt grotendeels gepresenteerd door dj’s die de lijst zelf niet mochten presenteren. Al nemen Bart Arens, Tim Op het Broek, Daniël Lippens en Jeroen van Inkel dit jaar een aantal uur voor hun rekening.
De programmering is als volgt:
Donderdag 1 januari 2026
00:00u-06:00u: Non-stop
06:00u-09:00u: Anneli Verhees
09:00u-12:00u: Bart Arens
12:00u-15:00u: Tim Op het Broek
15:00u-18:00u: Gijs Hakkert
18:00u-21:00u: Evelien de Bruijn
21:00u-00:00u: Sem Chouikha
Vrijdag 2 januari 2026
00:00u-06:00u: Non-stop
06:00u-09:00u: Alfred van der Wege
09:00u-12:00u: Bart Arens
12:00u-15:00u: Daniël Lippens
15:00u-18:00u: Gijs Hakkert
18:00u-21:00u: Jeroen van Inkel
21:00u-00:00u: Klaas van Kruistum
Vanaf zaterdag pakt Radio 2 de normale programmering weer op.
Foto: NPO Radio 2/Emma Pot