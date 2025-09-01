Radio 538 wordt de komende jaren de officiële Nederlandse radiopartner van het dancefestival Tomorrowland. De zender neemt het stokje over van Qmusic. 538 zal live verslag gaan doen vanaf het festival in België, maar ook vanaf andere Tomorrowland-events, zoals Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez. Tot 2021 was de zender ook al partner van het evenement.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de integratie van Tomorrowland One World Radio, het officiële radiostation van Tomorrowland dat wereldwijd in meer dan 130 landen wordt uitgezonden, binnen het portfolio van 538. Onder de naam ‘538 Tomorrowland One World Radio’ neemt 538 vanaf 1 september de exploitatie van het radiostation in Nederland op zich. Dat houdt in dat 538 verantwoordelijk wordt voor alle commerciële activiteiten en het advertentieaanbod exclusief beheert via alle distributiekanalen o.a. DAB+, TuneIn, Nederland.FM, de Tomorrowland-app en de website.

538 laat de samenwerking ook doorklinken in de programmering met elke zaterdagochtend van 02:00 tot 03:00 uur ‘538 Tomorrowland One World Radio’. Vorige week gaf Qmusic aan te stoppen met het programma ‘Beste van Tomorrowland’.

Dave Minneboo, Creative Director Radio: “We zijn trots op de samenwerking met Tomorrowland. Het is een merk dat wereldwijd symbool staat voor creativiteit en een unieke festivalbeleving, en samen delen we de liefde voor dance. Met de komst van Tomorrowland One World Radio brengen we die magie niet alleen naar Nederland, maar laten we het ook muzikaal terugkeren in de weekendprogrammering van 538.”

Foto: Radio 538