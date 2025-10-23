Tomas Delsing is vanaf 1 januari nieuwslezer en co-host bij het ‘NOS Radio 1 Journaal’, naast Astrid Kersseboom. Hij volgt Wouter Walgemoed op, die vertrekt bij de NOS en machinist wordt. De vacature voor nieuwslezer werd ook extern opengezet, maar de NOS heeft toch een opvolger binnen de eigen gelederen gevonden.

De 40-jarige Tomas Delsing begon in 2016 bij de NOS en is al drie jaar de vaste nieuwslezer in de ochtendshow op NPO 3FM. Eerder maakte hij ook zelf een programma op de jongerenzender: ‘Dansen met Delsing’. Tomas vormt vanaf 1 januari een duo in de ochtend op Radio 1.

Wouter Walgemoed presenteert eind november voor het laatst het ‘NOS Radio 1 Journaal’. Hij begint in december aan de opleiding tot machinist. “Ik maak zo opnieuw een jongensdroom waar”, zo liet hij eerder weten aan RadioFreak. Wouter is sinds 2010 bij de NOS te horen.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael