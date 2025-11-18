Tom de Graaf en Joe Stam vertrekken bij NPO 3FM en krijgen een programma op zaterdag- en zondagavond op Qmusic. Dat betekent dat het duo terugkeert bij Qmusic, waar ze eerst onderdeel waren van de ochtendshow. Vanaf februari zijn Tom en Joe in het weekend te horen tussen 18:00 en 21:00 uur.

In 2023 kondigde het duo hun vertrek aan bij Qmusic om per 1 januari 2024 een dagelijks programma op 3FM te gaan maken. Ze waren te horen tussen 9:00 en 10:00 uur. Een jaar later verhuisden ze naar de avond van 3FM.

“Dat ik samen met Joe een eigen show mag maken op Qmusic is een droom die uitkomt. Het voelt als thuiskomen”, zegt Tom. Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic, laat weten: “Tom en Joe zijn de belichaming van het Qmusic-DNA. Ongelooflijk energiek, creatief, positief en met de nodige humor. We zijn enorm blij dat deze frisse talenten weer thuiskomen bij Qmusic.”

Momenteel is Joey van der Velden te horen op dit tijdslot. Of hij een andere plek krijgt in de programmering, is nog onduidelijk.

Ochtendshow

Tom en Joe begonnen bij Qmusic als karakters in het programma ‘Mattie & Marieke’. Als ‘Joe, Stagiair van de Show’ en ‘Tom van de Intercom’ werden ze herkenbare stemmen in het programma.

Foto: Qmusic