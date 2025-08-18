Tijs van den Brink heeft gesolliciteerd om op de kandidatenlijst van het CDA te staan. Vanwege deze stap is hij met onmiddellijke ingang gestopt met zijn journalistieke werk voor de de EO. Dit meldt de omroep in een persbericht. Programma’s als ‘Dit is de Dag’, ‘Dit is Tijs’ en podcast ‘De Spindoctors’ zal hij niet meer maken. Dit geldt niet voor opnames van het televisieprogramma ‘Adieu God?’.

Om tijdig opvolgers te vinden die ook tijdens de komende verkiezingsperiode de plek van Tijs kunnen innemen, maakt de EO het nieuws nu bekend. Tijs over de stap: “De EO was mijn thuis, de journalistiek mijn vak. Ik heb er echter nooit een geheim van gemaakt dat de politiek trekt. Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA. Of het uiteindelijk tot een Kamerlidmaatschap komt wordt bepaald door het CDA en de kiezer. Dat is spannend maar ik zet deze stap met overtuiging.”

Mocht Tijs niet in de Tweede Kamer belanden, dan is “een terugkeer naar zijn huidige werkzaamheden daarbij uitgesloten”, aldus de omroep. Momenteel staat Tijs nog in de programmering voor ‘Dit is de Dag’ op NPO Radio 1. Een definitieve vervanger is er nog niet. De EO laat weten: “Vanavond presenteert Margje Fikse, maar over een vaste invulling is nog niet besloten.”

Foto: EO