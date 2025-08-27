Tijs van den Brink staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. De presentator van onder andere programma’s op Radio 1, kondigde onlangs zijn vertrek aan omdat hij gesolliciteerd had bij het CDA. Op de kieslijst staat hij op plek 11, wat ook een verkiesbare plaats lijkt.

Vanwege deze stap is hij gestopt met zijn journalistieke werk voor de de EO. Programma’s als ‘Dit is de Dag’, ‘Dit is Tijs’ en podcast ‘De Spindoctors’ zal hij niet meer maken. Dit geldt niet voor opnames van het televisieprogramma ‘Adieu God?’.

Mocht Tijs niet in de Tweede Kamer belanden, dan is “een terugkeer naar zijn huidige werkzaamheden daarbij uitgesloten”, aldus de omroep.

Ambachtelijk

Volgens Tijs is het “hoog tijd om weer te gaan voor ambachtelijke politiek: fatsoenlijke debatten, serieuze samenwerking en echte oplossingen”, zegt hij op de website van het CDA. “U als kiezer goed vertegenwoordigen, het kabinet scherp houden en samen met anderen problemen helpen op te lossen. Geen geschreeuw en getetter, maar vanuit christendemocratisch gedachtegoed het land verder helpen.”