Thomas Hekker is morgen te horen op Radio Veronica, hij vervangt Ferry Oomen in de ochtendshow tussen 7:00 en 10:00 uur. Deze week maakte hij zijn laatste uitzending in de nacht op NPO Radio 2, daar stopt hij omdat hij twee keer in de week een nachtprogramma te zwaar vindt.

Hij zou op Radio 2 als invaller te horen blijven of dat door de uitstap naar Radio Veronica ook zo zal blijven is nog de vraag. De show van Thomas op Radio 2 is overgenomen door Anneli Verhees.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2