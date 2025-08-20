Thomas Hekker stopt met de presentatie van ‘DagNacht’ op NPO Radio 2. Hij vindt het twee keer per week presenteren van het nachtprogramma, dat tussen 4:00 en 6:00 uur te horen is, te zwaar worden. “De wekker van tien over twee begint inmiddels te zwaar te wegen voor mijn leven overdag. Ik heb een haat-liefdeverhouding met dit tijdslot.”

De radiomaker geniet naar eigen zeggen volop van zijn show, maar “de rest van de dag kan ik de wekker wel schieten die ’s ochtends is gegaan. De dutjes overdag zorgen er niet meer voor dat ik uitgerust ben. Vroeger deed ik een powernapje en was ik gewoon weer de oude. Misschien heeft dat met ouder worden te maken”, zei hij vanochtend.

Luister hier de woorden van Thomas terug:

Eigen keuze

Thomas benadrukt dat het stoppen zijn eigen keuze is en dat hij niet helemaal vertrekt bij Radio 2. “Ik zal sporadisch opduiken als vervanger”, zei hij. De nieuwe presentator van ‘DagNacht’ op de twee ochtenden per week is al bekend, maar Thomas wilde nog niet zeggen wie dat is. Hijzelf is volgende maand voor het laatst te horen op het tijdslot.

De radio-dj was eerder in de nacht van zondag op maandag te horen op Radio 2. Sinds begin dit jaar presenteert hij op woensdag en donderdag ‘DagNacht’ in de vroege ochtend.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2