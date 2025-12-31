Tannaz Hajeby heeft haar uren van de Top 2000 in tranen afgesloten. Ze noemde het aftellen van de lijst “heel erg moeilijk”. “Ik word ook heel emotioneel. Ik weet niet zo goed waarom. Het einde van het jaar, ik denk dat we daar allemaal last van hebben”, zei ze.

Tannaz, die het tijdslot tussen 6:00 en 8:00 uur presenteerde in de Top 2000, vindt ook dat de liedjes in de lijst steeds emotioneler worden naarmate de nummer één dichterbij komt. “Om dan iedereen hier blij te zien, dat muziek ons zo samen kan brengen, dat we schaamte aan de kant zetten en we zo volop hebben genoten deze week, dat emotioneert me echt. Ik wil je echt heel erg bedanken voor deze prachtige lijst.”

“Echt waar, dankjewel”, zei ze in tranen:

De Top 2000 is nog tot middernacht te horen. Jan Willem Roodbeen draait even voor twaalf uur de nummer één van de lijst op NPO Radio 2.

Foto: MAX/Elvin Boer