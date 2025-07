Mezzosopraan Tania Kross is deze zomer te horen in de ochtendshow op Paradise FM op Curaçao. Als ‘vakantiekracht’ presenteert ze van maandag 21 juli tot en met 15 augustus. Ze vervangt daarmee tijdelijk Nadine Roos.

“Als robot In The Masked Singer kon ik alvast wennen aan het feit dat mensen je niet zien, maar alleen horen”, zegt Tania. Eigenlijk een soort radio’tje spelen was dat, maar dan op tv. Nu ga ik voor het échte werk: mijn eigen radioshow!”



In haar zomerse ochtendshow neemt Tania Kross luisteraars mee op een muzikale reis langs uiteenlopende thema’s. Iedere ochtend presenteert zij Tania’s Vakantieplan, waarin ze de leukste activiteiten voor toerist én inwoner verzamelt en deelt.

Foto: Paradise FM