Talpa Network gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam over het hebben van maximaal drie FM-frequenties per mediabedrijf. Talpa Network moest daardoor twee jaar geleden Radio Veronica van de hand doen. Een rechtszaak erover verloor Talpa afgelopen zomer, maar het mediabedrijf gaat tegen de uitspraak in hoger beroep, zo meldt Adformatie.

Volgens Talpa, het moederbedrijf van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio, heeft de toenmalig minister ‘grote fouten gemaakt’ toen de regels voor het hebben van een maximumaantal FM-kavels ingingen. Het mediabedrijf spreekt van een ‘onzorgvuldig besluit’, waarbij niet het ‘juiste toetsingskader’ is gebruikt. Ook zou het besluit van de minister ‘feitelijke en juridische grondslag’ missen.

Pro forma

De rechtbank ging daar niet in mee. Het besluit van de minister “voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid” en er is een “economische onderbouwing” gegeven waarom er een maximumaantal van drie FM-kavels per mediabedrijf geldt, aldus de rechters in juli.

Een woordvoerder van Talpa zegt tegen Adformatie: “Talpa Network heeft vooralsnog ten behoud van rechten pro forma hoger beroep aangetekend en beraadt zich momenteel nog op verdere inhoudelijke stappen.”