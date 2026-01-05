Talpa Network, Mediahuis en DPG Media willen graag in gesprek over een doorstart van de RadioRing. Tegen ANP zeggen deze bedrijven dat ze het jammer vinden dat het evenement stopt. AVROTROS maakte eerder vandaag bekend dat de komende uitreiking van de RadioRing op 29 januari de laatste is, vanwege bezuinigingen.

“De RadioRing is jarenlang een belangrijk moment geweest om het radiovak te vieren. Uiteraard gaan we graag in gesprek over het behoud daarvan, in welke vorm dan ook”, zegt Dave Minneboo, creatief directeur radio bij Talpa Network.

Ook een woordvoerder van DPG media wil graag door. “Gezien de grote betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij ons medium, verdient dit podium een plek in de toekomst. Wij staan er dan ook voor open om, samen met andere partijen, de mogelijkheden te onderzoeken om de RadioRing te behouden.”