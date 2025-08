Suzanne Bosman bevestigt dat ‘EenVandaag’ verhuist op NPO Radio 1, naar het tijdslot tussen 12:00 en 13:30 uur. “Er wordt gehusseld op Radio 1, tenminste vanaf de middag. We gaan tussen twaalf en twee ‘EenVandaag’ maken”, vertelt Suzanne in de podcast ‘Dit Was de Radio’. Het programma komt op de plek waar nu nog ‘De Nieuws BV’ te horen is.

‘EenVandaag’ is nu nog tussen 16:00 en 17:00 uur te horen op Radio 1. Het nieuwe tijdslot noemt Suzanne ‘een uitdaging’. “We zaten wel lekker tussen vier en vijf. Je zit daar wat dichter op de televisie-uitzending en dat is makkelijker met gasten. Die zijn dan in de radio-uitzending te gast, krijgen een pizza, worden gemake-upt en gaan dan naar de televisie-uitzending. We moeten kijken hoe we dat straks gaan doen.”

De programmering van Radio 1 gaat vanaf januari flink op de schop. In de ochtenduren verandert er niets, maar in de middag en het begin van de avond wordt er naar verwachting veel geschoven. Vermoedelijk verkast ‘De Nieuws BV’ van de lunchuren naar het tijdslot tussen 19:00 en 21:00 uur.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer