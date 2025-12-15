Suzan & Freek ontvangen dit jaar de ‘Top 2000 Award’ van NPO Radio 2 voor hun nummer ‘Lichtje Branden’. Dit nummer is de hoogste nieuwe binnenkomer in de 27e editie van de Top 2000. Lichtje Branden debuteert op plaats 33. De volledige Top 2000 is vandaag onthuld, Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar voor de 22e keer op de eerste plaats.

Met de Top 2000 Award zet Radio 2 Nederlandse artiesten extra in de schijnwerpers. Eerdere winnaars waren Joost Kleine (2024), Maan en Goldband (2023), De Dijk (2022), Golden Earring (2021), DI-RECT (2020), Danny Vera (2019) en Davina Michelle (2018). Suzan & Freek weten dit jaar met vijftien nummers de lijst te behalen en dat is meer dan ooit. Vijf van de vijftien stonden er nooit eerder in.

De onlangs overleden René Karst debuteert in de Top 2000 met twee nummers: Atje Voor De Sfeer op 153 en Liever Te Dik In De Kist op 306. Van Marco Borsato, die halverwege de stemweek voor de Top 2000 is vrijgesproken, stijgen alle noteringen ten opzichte van vorig jaar. De top 5 van nummers die de meeste plaatsen stijgen in de Top 2000 bestaat uitsluitend uit werk van hem: Zij, De Waarheid, Afscheid Nemen Bestaat Niet, Ik Leef Niet Meer Voor Jou en De Bestemming.

De Top 2000 is begonnen in 1999 en dit jaar wordt de 27stee editie uitgezonden.

Foto: NPO Radio 2