Op NPO Radio 1 is vanaf vannacht het tijdelijke programma ‘Suhoor Stories’ te horen tussen 4:00 en 5:00 uur. Voor het derde jaar op rij is het programma op werkdagen tijdens de Ramadan te horen. De titel verwijst naar de maaltijd die moslims tijdens de vastenperiode voor zonsopgang nuttigen.

“De dagelijkse radioshow van de NTR brengt tijdens suhoor, het moment vóór zonsopgang, persoonlijke verhalen en reflectie samen met actuele maatschappelijke thema’s”, aldus Radio 1. “Elke doordeweekse dag schuift een inspirerende hoofdgast aan met een link naar de actualiteit en worden ochtendrituelen van moslims over de hele wereld besproken.”

De presentatie is in handen van een team vrouwelijke presentatoren die elkaar afwisselen: Ouassima Tajmout, Nora Akachar, Soukaina Belahnichi, Amal Maatoug, Sona Boker, Nawa Sira en Maya-Nora. Het programma is gelijktijdig met de radio-uitzending te zien op NPO 2.

Vanwege ‘Suhuur Stories’ duurt het reguliere nachtprogramma dat tussen 2:00 en 5:00 uur te horen is een uur korter. In het weekend is het programma niet te horen.

