De ochtendshow van Sublime stopt. Dit schrijft dj Jaap Brienen op Instagram. “Vanaf 26 juli gaat Sublime weer terug naar waar we begonnen: non-stop de beste funk, soul, jazz en R&B.”

Jaap blijft wel werkzaam bij de zender, hij gaat de muziek selecteren. Hij schrijft dat in de avonduren wel gepresenteerde programma’s te horen blijven. Hij krijg na de zomer ook een avondprogramma op de zender. Vorige maand stopt Angelique Houtveen ook al met haar programma bij de zender.

Sublime verloor in 2023 haar FM-frequenties, toen werd de middagshow al geschrapt. Nu is de zender overdag helemaal non-stop.

Jaap Brienen

Sinds 2017 werkt Jaap bij de zender. Hij is gestart als ‘Music & Program Director’. Twee jaar later kreeg hij een programma op vrijdagavond en sinds 2021 is hij in de ochtend te horen.

Voordat hij bij Sublime werkte maakte hij negen jaar de ochtendshow op de publieke tegenhanger NPO Radio 6 Soul & Jazz.

