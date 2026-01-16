Veel radiomakers hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van Robert Jensen. De presentator en voormalig radio-dj overleed maandag op 52-jarige leeftijd.

“Wat gaan we een radiogrootheid missen”, zegt Jeroen Kijk in de Vegte, die in de jaren negentig begon als sidekick van Robert. “In 1994, toen Robert bij Veronica kwam en precies wist wat hij wilde, vonden we elkaar vrij snel. Allebei in onze liefde voor ‘andere’ radio. En zijn feilloze vermogen dat te vertalen naar superspannende, grappige, ontroerende radio. Soms op ‘t randje, maar altijd écht en uit ‘t hart.”

“Altijd controversieel, eigengereid, tegendraads en recht voor z’n raap”, noemt Ferry Maat Robert. “Je mocht ‘m of je mocht ‘m niet, er was geen tussenweg.”

“Robert Jensen was een aangenaam mens om het volledig mee oneens te kunnen zijn”, schrijft Henk Westbroek. “Rust in vrede.” Qmusic-dj Marieke Elsinga heeft het over “een gat dat geslagen is” door het overlijden van Robert.

Robert Jensen was een aangenaam mens om het volledig mee oneens te kunnen zijn. Rust in vrede. — henk westbroek (@henkwestbroek) January 15, 2026

Jan Paparazzi, die jarenlang de vaste sidekick was van Robert, zegt ‘diep geraakt te zijn’ door het overlijden. “Vanaf het eerste moment bij Radio Veronica hadden we een heel goede klik. We hadden aan een half woord genoeg. Veel mensen zagen hem misschien als de man die harde grappen maakte op radio en tv, maar hij was ook heel zacht en warm. Hij was als een broer voor me”, zegt hij in het AD.

538-dj Dennis Ruyer twittert: “Damn, Robert, ouwe radiorebel , veel te jong..” Giel Beelen schrijft: “Wat koesteren we deze mooie ziel met z’n bulderende lach.”

Voormalig Radio Veronica-dj Patrick Kicken: “Je was een groot voorbeeld op de radio in mijn tienerjaren. Later was ik het niet altijd met je eens, maar kon je stijl nog steeds waarderen.”

“Dit komt zo hard binnen”, zei Jelte van der Goot, sidekick van Frank Dane, in de middagshow op 538. Frank, de broer van Robert, vertrok begin deze week halsoverkop naar Spanje, waar Robert al een tijdje woonde.

Frank Dane postte zelf onderstaande op Instagram:

Foto: videostill Jensen