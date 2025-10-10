Lokale omroepen in 77 streken in Nederland krijgen in 2026 en in 2027 elk 500.000 euro extra subsidie om zich om te kunnen vormen tot streekomroep. Het geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is bedoeld om de omroepen verder te professionaliseren en klaar te stomen voor 2028, als het nieuwe stelsel van 80 streekomroepen in Nederland officieel ingaat.

Het aantal lokale omroepen in Nederland neemt de komende jaren flink af, omdat ze verplicht worden op te gaan in een grotere streekomroep. Het SVDJ trekt nu de portemonnee om de omroepen op weg te helpen bij het samengaan. Het gaat in totaal om zo’n 40 miljoen euro aan subsidies.

“We zijn erg blij met deze 77 toekenningen, die in totaal maar liefst 171 omroeporganisaties betreffen”, zegt Pelle Matla, projectleider Lokale Omroepen bij SVDJ. “Deze ronde biedt de ultieme kans voor omroepen om zich klaar te stomen voor het nieuwe bestel.”

Overzicht toekenningen per streek:

Streeknummer en streeknaam Lokale Publieke Media-Instellingen 1. Noord-Groningen Stichting Lokale Zender Omroep Het Hogeland

Stichting Omroep Eemsdelta 2. Westerkwartier en Noordenveld Stichting RTV Zulthe 3. Midden-Groningen Stichting Mediagroep Midden-Groningen 4. Groningen Stad Stichting Omroeporganisatie Groningen 5. Veenkoloniën Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën 6. Waddeneilanden Stichting Lokale Omroep Texel 7. Noordoost-Friesland Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland 8. Leeuwarden Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en Omstreken 9. Waadhoeke en Harlingen Stichting Omroep Zilt

Stichting Radio Stad Harlingen 10. Zuidwest-Friesland Stichting Lokale Media-instelling Súdwest Fryslân 11. De Friese Meren Stichting Radio Spannenburg 12. Zuidoost-Friesland Stichting Smelne FM 13. Noord- en Midden-Drenthe Stichting Lokaal Omroep Midden-Drenthe

Stichting Radio Annen, Aa en Hunze

Stichting Assen FM

Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren 14. Zuidwest-Drenthe & Kop van Overijssel Stichting DNO Media

Stichting Lokale Publieke Media-Instelling Hoogeveen

Stichting Lokale Omroep Meppel 15. Zuidoost-Drenthe Stichting ZO!34 16. Vechtdal Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS

Stichting Delta Media Groep

Stichting RTV Vechtdal 17. IJsseldelta Stichting Algemene Omroep Zwolle

Stichting Radio Zwartewater FM

Stichting Omroep Hattem

Stichting RTV IJsselmond 18. Twente Stichting Almelose Media Instelling

Stichting Lokale Omroep Hengelo

Stichting Omroep Enschede

Stichting RTV Noordoost Twente

Stichting Regio FM 19. Flevopolder Flevolandse Media Stichting 21. Almere Stichting Productie Fabriek Almere 22. Noord-Veluwe Stichting Lokale Radio Nunspeet

Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe

Stichting Lokale Omroep in de Gemeente Elburg

Stichting Lokale Omroep Oldebroek “LOCO” 23. Veluwerand Valouwe Media Stichting

Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom

Stichting Lokale Omroep Heerde

Stichting Lokale Omroep Voorst

Stichting Radio & Televisie Veluwezoom 24. De Achterhoek Stichting Lokale Media Bronckhorst, Lochem en andere gemeenten

Stichting Lokale omroep Winterswijk

Stichting Berkelland Lokaal

Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 25. Arnhem & De Liemers Stichting Streekomroep Midden Gelderland

Liemerse Omroep Stichting

Stichting Omroep Lingewaard 26. Rijk van Nijmegen Stichting Streekomroep RN7

Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar

Stichting Lokale Omroep Berg en Dal 27. Food Valley Stichting Omroep Ede

Stichting Omroep Rhenen

Stichting Omroep 1 Vallei 28. De Betuwe Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW)

Stichting Publieke Omroep Tiel 29. De Werven Omroep Stichting Steenwijkerland

Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie

Stichting Radio Weststellingwerf Centraal 30. Utrechtse Heuvelrug Stichting Lokale Omroep De Bilt

Stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn

Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik 31. Eemland Stichting Streekomroep Eemland1

Stichting Mediaplatform Amersfoort en Leusden 32. Lekstroom Stichting Media Lekstroom 33. Gouwe en Hollandse IJssel Stichting Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk

Stichting Lokale Omroep Woerden

Stichting Lokale Omroep Radio en Televisie Waddinxveen

Stichting Lokale Omroep Oudewater

Stichting Lokale Omroep Krimpenerwaard 34. Utrecht Omroep Utrecht Stichting 35. Vecht en Venen Stichting RTV Stichtse Vecht

Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen 36. Gooi- en Vechtstreek Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 37. Kop van Noord-Holland Stichting Regio-omroep Noordkop

Stichting Lokale Omroep Schagen 38. West-Friesland Stichting Steekomroep West-Friesland 39. Noord-Kennemerland & Alkmaar Stichting Media Platform Alkmaar

Stichting Omroep Heiloo

Omroep Stichting Uitgeest

Stichting Radio en TV BES

Stichting Omroep Castricum 40. Waterland Purmerendse Omroep Vereniging

Stichting Lokale Omroep Landsmeer

Stichting Lokale Omroep Volendam-Edam 41. Zaanstreek Stichting Zaans Media Platform De Orkaan 42. IJmond Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee

Stichting Lokale Omroep Heemskerk

Velser Omroep Stichting 43. Zuid-Kennemerland Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem

Stichting Zandvoortse Omroep Organisatie 44. Amstelland-Meerlanden Stichting 1Amstelveen

Stichting MeerOmroep

Stichting Lokale Omroep Aalsmeer

Stichting Radio Rik Uithoorn

Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal 45. Amsterdam Stichting Publieke Omroep Amsterdam

Diemer Omroep Stichting 46. Duin- en Bollenstreek Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep 48. Alphen en omstreken Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken

Stichting Streekomroep Braassemermeer

Stichting RTV Hollands Midden 49. Den Haag Stichting Stadsomroep Den Haag 50. Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp

Stichting Omroep Delft 51. Lansingerland en Zoetermeer Stichting Zoetermeer FM

Stichting RTV Lansingerland 52. Zuid-Hollandse IJssel Stichting Streekomroep CKZ

Stichting Lokale omroep Krimpen aan den IJssel 53. Westland en Midden-Delfland Stichting WOS 54. Waterweg-Noord Stichting SCHIE

Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 55. Rotterdam Stichting OPEN Rotterdam 56. Drechtsteden en Dordrecht Stichting RTV Dordrecht

Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt ‘Atos’

Stichting Klokradio

Stichting Merweradio

Stichting RTV Papendrecht

Stichting Lokale Omroep Ridderkerk 57. Hoeksche Waard Stichting Lokale Omroep Barendrecht

Radio Omroep Stichting Albrandswaard 58. Goeree-Overflakkee Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee 59. Voorne-Putten Stichting Mediaplatform Voorne-Putten 60. Schouwen-Duiveland Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland 61. De Bevelanden Stichting Streekomroep de Bevelanden 62. Walcheren Stichting Media Walcheren 63. Zeeuws-Vlaanderen West Zeeuws Vlaamse Omroep Stichting

Stichting Omroep Hulst

Stichting Omroep Terneuzen 64. De Zuidwest Hoek Omroepstichting ZuidWest 65. West-Brabant Zuid Stichting streekomroep voor West Brabant 66. De Baronie van Breda Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting O.R.T.S.

Stichting BredaNu

Alphen-Chaam Lokale Omroep Stichting

Stichting Lokale Omroep Baarle 67. Hart van Brabant Maasstad Omroepstichting Waalwijk

Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal 68. De Meierij Stichting DTV Den Bosch

Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel

Vughtse Omroep Stichting

Stichting BWG TV 69. Oost-Brabant Stichting Omroep Maasland

Stichting Omroep Meierijstad

Stichting Lokale Omroep Maashorst

Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring

Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt 70. Land van Cuijk Stichting Streekomroep Land van Cuijk 71. De Kempen Stichting Streekomroep de Kempen

Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Stichting Publieke Lokale Samenwerkende Radio 72. De Peel Stichting DitisHelmond

Stichting Lokale Media Groep Deurne

Stichting Omroep Asten Someren 73. Noord-Limburg Stichting Omroep Venlo

Stichting Omroep P & M

Stichting Omroep Horst aan de Maas 75. Westelijke Mijnstreek Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek 76. Parkstad Stichting PLUS en Stichting Omroep Landgraaf 77. Heuvelland Maastricht Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg

Stichting Omroep 3Heuvelland 78. Oost-Groningen Stichting Lokale Omroep Westerwolde

Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt 79. Salland Airplay Media Stichting

Stichting RTV Raalte 80. Eindhoven en Omgeving Stichting Omroep Best

Stichting Lokale Omroep Son en Breugel

Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving

