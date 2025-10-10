Lokale omroepen in 77 streken in Nederland krijgen in 2026 en in 2027 elk 500.000 euro extra subsidie om zich om te kunnen vormen tot streekomroep. Het geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is bedoeld om de omroepen verder te professionaliseren en klaar te stomen voor 2028, als het nieuwe stelsel van 80 streekomroepen in Nederland officieel ingaat.
Het aantal lokale omroepen in Nederland neemt de komende jaren flink af, omdat ze verplicht worden op te gaan in een grotere streekomroep. Het SVDJ trekt nu de portemonnee om de omroepen op weg te helpen bij het samengaan. Het gaat in totaal om zo’n 40 miljoen euro aan subsidies.
“We zijn erg blij met deze 77 toekenningen, die in totaal maar liefst 171 omroeporganisaties betreffen”, zegt Pelle Matla, projectleider Lokale Omroepen bij SVDJ. “Deze ronde biedt de ultieme kans voor omroepen om zich klaar te stomen voor het nieuwe bestel.”
Overzicht toekenningen per streek:
|Streeknummer en streeknaam
|Lokale Publieke Media-Instellingen
|1. Noord-Groningen
|Stichting Lokale Zender Omroep Het Hogeland
Stichting Omroep Eemsdelta
|2. Westerkwartier en Noordenveld
|Stichting RTV Zulthe
|3. Midden-Groningen
|Stichting Mediagroep Midden-Groningen
|4. Groningen Stad
|Stichting Omroeporganisatie Groningen
|5. Veenkoloniën
|Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën
|6. Waddeneilanden
|Stichting Lokale Omroep Texel
|7. Noordoost-Friesland
|Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland
|8. Leeuwarden
|Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en Omstreken
|9. Waadhoeke en Harlingen
|Stichting Omroep Zilt
Stichting Radio Stad Harlingen
|10. Zuidwest-Friesland
|Stichting Lokale Media-instelling Súdwest Fryslân
|11. De Friese Meren
|Stichting Radio Spannenburg
|12. Zuidoost-Friesland
|Stichting Smelne FM
|13. Noord- en Midden-Drenthe
|Stichting Lokaal Omroep Midden-Drenthe
Stichting Radio Annen, Aa en Hunze
Stichting Assen FM
Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren
|14. Zuidwest-Drenthe & Kop van Overijssel
|Stichting DNO Media
Stichting Lokale Publieke Media-Instelling Hoogeveen
Stichting Lokale Omroep Meppel
|15. Zuidoost-Drenthe
|Stichting ZO!34
|16. Vechtdal
|Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS
Stichting Delta Media Groep
Stichting RTV Vechtdal
|17. IJsseldelta
|Stichting Algemene Omroep Zwolle
Stichting Radio Zwartewater FM
Stichting Omroep Hattem
Stichting RTV IJsselmond
|18. Twente
|Stichting Almelose Media Instelling
Stichting Lokale Omroep Hengelo
Stichting Omroep Enschede
Stichting RTV Noordoost Twente
Stichting Regio FM
|19. Flevopolder
|Flevolandse Media Stichting
|21. Almere
|Stichting Productie Fabriek Almere
|22. Noord-Veluwe
|Stichting Lokale Radio Nunspeet
Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe
Stichting Lokale Omroep in de Gemeente Elburg
Stichting Lokale Omroep Oldebroek “LOCO”
|23. Veluwerand
|Valouwe Media Stichting
Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom
Stichting Lokale Omroep Heerde
Stichting Lokale Omroep Voorst
Stichting Radio & Televisie Veluwezoom
|24. De Achterhoek
|Stichting Lokale Media Bronckhorst, Lochem en andere gemeenten
Stichting Lokale omroep Winterswijk
Stichting Berkelland Lokaal
Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8
|25. Arnhem & De Liemers
|Stichting Streekomroep Midden Gelderland
Liemerse Omroep Stichting
Stichting Omroep Lingewaard
|26. Rijk van Nijmegen
|Stichting Streekomroep RN7
Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar
Stichting Lokale Omroep Berg en Dal
|27. Food Valley
|Stichting Omroep Ede
Stichting Omroep Rhenen
Stichting Omroep 1 Vallei
|28. De Betuwe
|Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW)
Stichting Publieke Omroep Tiel
|29. De Werven
|Omroep Stichting Steenwijkerland
Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie
Stichting Radio Weststellingwerf Centraal
|30. Utrechtse Heuvelrug
|Stichting Lokale Omroep De Bilt
Stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn
Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik
|31. Eemland
|Stichting Streekomroep Eemland1
Stichting Mediaplatform Amersfoort en Leusden
|32. Lekstroom
|Stichting Media Lekstroom
|33. Gouwe en Hollandse IJssel
|Stichting Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk
Stichting Lokale Omroep Woerden
Stichting Lokale Omroep Radio en Televisie Waddinxveen
Stichting Lokale Omroep Oudewater
Stichting Lokale Omroep Krimpenerwaard
|34. Utrecht
|Omroep Utrecht Stichting
|35. Vecht en Venen
|Stichting RTV Stichtse Vecht
Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen
|36. Gooi- en Vechtstreek
|Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
|37. Kop van Noord-Holland
|Stichting Regio-omroep Noordkop
Stichting Lokale Omroep Schagen
|38. West-Friesland
|Stichting Steekomroep West-Friesland
|39. Noord-Kennemerland & Alkmaar
|Stichting Media Platform Alkmaar
Stichting Omroep Heiloo
Omroep Stichting Uitgeest
Stichting Radio en TV BES
Stichting Omroep Castricum
|40. Waterland
|Purmerendse Omroep Vereniging
Stichting Lokale Omroep Landsmeer
Stichting Lokale Omroep Volendam-Edam
|41. Zaanstreek
|Stichting Zaans Media Platform De Orkaan
|42. IJmond
|Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee
Stichting Lokale Omroep Heemskerk
Velser Omroep Stichting
|43. Zuid-Kennemerland
|Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem
Stichting Zandvoortse Omroep Organisatie
|44. Amstelland-Meerlanden
|Stichting 1Amstelveen
Stichting MeerOmroep
Stichting Lokale Omroep Aalsmeer
Stichting Radio Rik Uithoorn
Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal
|45. Amsterdam
|Stichting Publieke Omroep Amsterdam
Diemer Omroep Stichting
|46. Duin- en Bollenstreek
|Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep
|48. Alphen en omstreken
|Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Stichting Streekomroep Braassemermeer
Stichting RTV Hollands Midden
|49. Den Haag
|Stichting Stadsomroep Den Haag
|50. Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk
|Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp
Stichting Omroep Delft
|51. Lansingerland en Zoetermeer
|Stichting Zoetermeer FM
Stichting RTV Lansingerland
|52. Zuid-Hollandse IJssel
|Stichting Streekomroep CKZ
Stichting Lokale omroep Krimpen aan den IJssel
|53. Westland en Midden-Delfland
|Stichting WOS
|54. Waterweg-Noord
|Stichting SCHIE
Stichting Lokale Omroep Vlaardingen
|55. Rotterdam
|Stichting OPEN Rotterdam
|56. Drechtsteden en Dordrecht
|Stichting RTV Dordrecht
Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt ‘Atos’
Stichting Klokradio
Stichting Merweradio
Stichting RTV Papendrecht
Stichting Lokale Omroep Ridderkerk
|57. Hoeksche Waard
|Stichting Lokale Omroep Barendrecht
Radio Omroep Stichting Albrandswaard
|58. Goeree-Overflakkee
|Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee
|59. Voorne-Putten
|Stichting Mediaplatform Voorne-Putten
|60. Schouwen-Duiveland
|Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland
|61. De Bevelanden
|Stichting Streekomroep de Bevelanden
|62. Walcheren
|Stichting Media Walcheren
|63. Zeeuws-Vlaanderen
|West Zeeuws Vlaamse Omroep Stichting
Stichting Omroep Hulst
Stichting Omroep Terneuzen
|64. De Zuidwest Hoek
|Omroepstichting ZuidWest
|65. West-Brabant Zuid
|Stichting streekomroep voor West Brabant
|66. De Baronie van Breda
|Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting O.R.T.S.
Stichting BredaNu
Alphen-Chaam Lokale Omroep Stichting
Stichting Lokale Omroep Baarle
|67. Hart van Brabant
|Maasstad Omroepstichting Waalwijk
Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal
|68. De Meierij
|Stichting DTV Den Bosch
Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel
Vughtse Omroep Stichting
Stichting BWG TV
|69. Oost-Brabant
|Stichting Omroep Maasland
Stichting Omroep Meierijstad
Stichting Lokale Omroep Maashorst
Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring
Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt
|70. Land van Cuijk
|Stichting Streekomroep Land van Cuijk
|71. De Kempen
|Stichting Streekomroep de Kempen
Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Stichting Publieke Lokale Samenwerkende Radio
|72. De Peel
|Stichting DitisHelmond
Stichting Lokale Media Groep Deurne
Stichting Omroep Asten Someren
|73. Noord-Limburg
|Stichting Omroep Venlo
Stichting Omroep P & M
Stichting Omroep Horst aan de Maas
|75. Westelijke Mijnstreek
|Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek
|76. Parkstad
|Stichting PLUS en Stichting Omroep Landgraaf
|77. Heuvelland Maastricht
|Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg
Stichting Omroep 3Heuvelland
|78. Oost-Groningen
|Stichting Lokale Omroep Westerwolde
Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt
|79. Salland
|Airplay Media Stichting
Stichting RTV Raalte
|80. Eindhoven en Omgeving
|Stichting Omroep Best
Stichting Lokale Omroep Son en Breugel
Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving
Foto: Pixabay