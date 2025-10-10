Lokale omroepen in 77 streken in Nederland krijgen in 2026 en in 2027 elk 500.000 euro extra subsidie om zich om te kunnen vormen tot streekomroep. Het geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is bedoeld om de omroepen verder te professionaliseren en klaar te stomen voor 2028, als het nieuwe stelsel van 80 streekomroepen in Nederland officieel ingaat.

Het aantal lokale omroepen in Nederland neemt de komende jaren flink af, omdat ze verplicht worden op te gaan in een grotere streekomroep. Het SVDJ trekt nu de portemonnee om de omroepen op weg te helpen bij het samengaan. Het gaat in totaal om zo’n 40 miljoen euro aan subsidies.

“We zijn erg blij met deze 77 toekenningen, die in totaal maar liefst 171 omroeporganisaties betreffen”, zegt Pelle Matla, projectleider Lokale Omroepen bij SVDJ. “Deze ronde biedt de ultieme kans voor omroepen om zich klaar te stomen voor het nieuwe bestel.”

Overzicht toekenningen per streek:

Streeknummer en streeknaamLokale Publieke Media-Instellingen
1. Noord-GroningenStichting Lokale Zender Omroep Het Hogeland
Stichting Omroep Eemsdelta
2. Westerkwartier en NoordenveldStichting RTV Zulthe
3. Midden-GroningenStichting Mediagroep Midden-Groningen
4. Groningen StadStichting Omroeporganisatie Groningen
5. VeenkoloniënStichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën
6. WaddeneilandenStichting Lokale Omroep Texel
7. Noordoost-FrieslandStichting Streekomroep Noordoost-Friesland
8. LeeuwardenStichting Omroeporganisatie Leeuwarden en Omstreken
9. Waadhoeke en HarlingenStichting Omroep Zilt
Stichting Radio Stad Harlingen
10. Zuidwest-FrieslandStichting Lokale Media-instelling Súdwest Fryslân
11. De Friese MerenStichting Radio Spannenburg
12. Zuidoost-FrieslandStichting Smelne FM
13. Noord- en Midden-DrentheStichting Lokaal Omroep Midden-Drenthe
Stichting Radio Annen, Aa en Hunze
Stichting Assen FM
Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren
14. Zuidwest-Drenthe & Kop van OverijsselStichting DNO Media
Stichting Lokale Publieke Media-Instelling Hoogeveen
Stichting Lokale Omroep Meppel
15. Zuidoost-DrentheStichting ZO!34
16. VechtdalStichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS
Stichting Delta Media Groep
Stichting RTV Vechtdal
17. IJsseldeltaStichting Algemene Omroep Zwolle
Stichting Radio Zwartewater FM
Stichting Omroep Hattem
Stichting RTV IJsselmond
18. TwenteStichting Almelose Media Instelling
Stichting Lokale Omroep Hengelo
Stichting Omroep Enschede
Stichting RTV Noordoost Twente
Stichting Regio FM
19. FlevopolderFlevolandse Media Stichting
21. AlmereStichting Productie Fabriek Almere
22. Noord-VeluweStichting Lokale Radio Nunspeet
Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe
Stichting Lokale Omroep in de Gemeente Elburg
Stichting Lokale Omroep Oldebroek “LOCO”
23. VeluwerandValouwe Media Stichting
Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom
Stichting Lokale Omroep Heerde
Stichting Lokale Omroep Voorst
Stichting Radio & Televisie Veluwezoom
24. De AchterhoekStichting Lokale Media Bronckhorst, Lochem en andere gemeenten
Stichting Lokale omroep Winterswijk
Stichting Berkelland Lokaal
Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8
25. Arnhem & De LiemersStichting Streekomroep Midden Gelderland
Liemerse Omroep Stichting
Stichting Omroep Lingewaard
26. Rijk van NijmegenStichting Streekomroep RN7
Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar
Stichting Lokale Omroep Berg en Dal
27. Food ValleyStichting Omroep Ede
Stichting Omroep Rhenen
Stichting Omroep 1 Vallei
28. De BetuweStichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW)
Stichting Publieke Omroep Tiel
29. De WervenOmroep Stichting Steenwijkerland
Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie
Stichting Radio Weststellingwerf Centraal
30. Utrechtse HeuvelrugStichting Lokale Omroep De Bilt
Stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn
Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik
31. EemlandStichting Streekomroep Eemland1
Stichting Mediaplatform Amersfoort en Leusden
32. LekstroomStichting Media Lekstroom
33. Gouwe en Hollandse IJsselStichting Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk
Stichting Lokale Omroep Woerden
Stichting Lokale Omroep Radio en Televisie Waddinxveen
Stichting Lokale Omroep Oudewater
Stichting Lokale Omroep Krimpenerwaard
34. UtrechtOmroep Utrecht Stichting
35. Vecht en VenenStichting RTV Stichtse Vecht
Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen
36. Gooi- en VechtstreekStichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
37. Kop van Noord-HollandStichting Regio-omroep Noordkop
Stichting Lokale Omroep Schagen
38. West-FrieslandStichting Steekomroep West-Friesland
39. Noord-Kennemerland & AlkmaarStichting Media Platform Alkmaar
Stichting Omroep Heiloo
Omroep Stichting Uitgeest
Stichting Radio en TV BES
Stichting Omroep Castricum
40. WaterlandPurmerendse Omroep Vereniging
Stichting Lokale Omroep Landsmeer
Stichting Lokale Omroep Volendam-Edam
41. ZaanstreekStichting Zaans Media Platform De Orkaan
42. IJmondStichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee
Stichting Lokale Omroep Heemskerk
Velser Omroep Stichting
43. Zuid-KennemerlandStichting Lokale Omroep Regio Haarlem
Stichting Zandvoortse Omroep Organisatie
44. Amstelland-MeerlandenStichting 1Amstelveen
Stichting MeerOmroep
Stichting Lokale Omroep Aalsmeer
Stichting Radio Rik Uithoorn
Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal
45. AmsterdamStichting Publieke Omroep Amsterdam
Diemer Omroep Stichting
46. Duin- en BollenstreekStichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep
48. Alphen en omstrekenLokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Stichting Streekomroep Braassemermeer
Stichting RTV Hollands Midden
49. Den HaagStichting Stadsomroep Den Haag
50. Delft, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkStichting Omroep Pijnacker-Nootdorp
Stichting Omroep Delft
51. Lansingerland en ZoetermeerStichting Zoetermeer FM
Stichting RTV Lansingerland
52. Zuid-Hollandse IJsselStichting Streekomroep CKZ
Stichting Lokale omroep Krimpen aan den IJssel
53. Westland en Midden-DelflandStichting WOS
54. Waterweg-NoordStichting SCHIE
Stichting Lokale Omroep Vlaardingen
55. RotterdamStichting OPEN Rotterdam
56. Drechtsteden en DordrechtStichting RTV Dordrecht
Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt ‘Atos’
Stichting Klokradio
Stichting Merweradio
Stichting RTV Papendrecht
Stichting Lokale Omroep Ridderkerk
57. Hoeksche WaardStichting Lokale Omroep Barendrecht
Radio Omroep Stichting Albrandswaard
58. Goeree-OverflakkeeStichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee
59. Voorne-PuttenStichting Mediaplatform Voorne-Putten
60. Schouwen-DuivelandStichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland
61. De BevelandenStichting Streekomroep de Bevelanden
62. WalcherenStichting Media Walcheren
63. Zeeuws-VlaanderenWest Zeeuws Vlaamse Omroep Stichting
Stichting Omroep Hulst
Stichting Omroep Terneuzen
64. De Zuidwest HoekOmroepstichting ZuidWest
65. West-Brabant ZuidStichting streekomroep voor West Brabant
66. De Baronie van BredaOosterhoutse Radio en Televisie Stichting O.R.T.S.
Stichting BredaNu
Alphen-Chaam Lokale Omroep Stichting
Stichting Lokale Omroep Baarle
67. Hart van BrabantMaasstad Omroepstichting Waalwijk
Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal
68. De MeierijStichting DTV Den Bosch
Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel
Vughtse Omroep Stichting
Stichting BWG TV
69. Oost-BrabantStichting Omroep Maasland
Stichting Omroep Meierijstad
Stichting Lokale Omroep Maashorst
Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring
Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt
70. Land van CuijkStichting Streekomroep Land van Cuijk
71. De KempenStichting Streekomroep de Kempen
Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Stichting Publieke Lokale Samenwerkende Radio
72. De PeelStichting DitisHelmond
Stichting Lokale Media Groep Deurne
Stichting Omroep Asten Someren
73. Noord-LimburgStichting Omroep Venlo
Stichting Omroep P & M
Stichting Omroep Horst aan de Maas
75. Westelijke MijnstreekStichting Omroep Westelijke Mijnstreek
76. ParkstadStichting PLUS en Stichting Omroep Landgraaf
77. Heuvelland MaastrichtStichting Kabelomroep Zuid-Limburg
Stichting Omroep 3Heuvelland
78. Oost-GroningenStichting Lokale Omroep Westerwolde
Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt
79. SallandAirplay Media Stichting
Stichting RTV Raalte
80. Eindhoven en OmgevingStichting Omroep Best
Stichting Lokale Omroep Son en Breugel
Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving

Foto: Pixabay

