NPO Radio 1 is vanochtend even uit de lucht geweest. Midden in een item over de verkiezingen in Duitsland rond 07:36 uur viel de uitzending weg. Na een storingsband, werd na enige tijd een plaat ingestart. Om 07:41 kon de uitzending verder gaan. Tegenover het ANP laat een woordvoerder van de NPO weten dat het om een technische storing ging. Die duurde enkele minuten.

Uiteindelijk kon de uitzending voortgezet worden door naar een andere studio te verhuizen. “Bij ons vielen alle systemen uit, dus wij zijn als een razende naar een andere studio gegaan”, zei presentatrice Astrid Kersseboom.

Luister het hier terug:

Foto: Raymond van Olphen