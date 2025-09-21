Het NPO Radio 1-programma ‘Spraakmakers’ laat luisteraars voortaan niet meer stemmen op stellingen waarover in de uitzending wordt gesproken. De uitslag van de stemming is niet representatief, maar werd volgens presentatrice Roos Abelman wel soms gebruikt in publieke discussies.

Luisteraars kunnen nog wel op de stelling van de dag reageren. Tot eerder deze week werd de uitslag daarvan ook online gepubliceerd, maar daar gingen politici soms mee aan de haal. Zo verwees Caroline van der Plas van de BBB woensdag naar een peiling in het Radio 1-programma, waarin het ging over strengere sancties voor Israël.

“De stemmingen werden te vaak gekaapt bij onderwerpen waar mensen hard tegenover elkaar staan. We konden het niet meer journalistiek verantwoorden”, aldus Roos.

Foto: KRO-NCRV