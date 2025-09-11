“Slurpen, knijpen, zuigen: als het maar leeg gaat!”. Een reclamespotje van Verpact, waarin wordt opgeroepen om plastic afval goed en schoon in te zamelen, valt niet bij iedereen goed. Bij de Reclame Code Commissie (RCC), die toezicht houdt op reclames, zijn al meerdere klachten binnengekomen, zegt een woordvoerder tegen RadioFreak.nl. Vandaag is er een eerste zitting bij de RCC over de reclames van Verpact.

“Laten we een stel meisjes zingen over het zuigend legen van iets, daarmee krijgen we de jongens van tegenwoordig wel aan het luisteren”, schrijft iemand op social media over de reclames. “Moet dat nou? Weer een reclame waarin het vrouwelijke deel van de bevolking geseksualiseerd wordt.”

Ze is niet de enige, want bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn tot nu toe twaalf klachten binnengekomen, meldt een woordvoerder aan RadioFreak. Klagers vinden de reclames van ‘meisjes met hijgerige stemmen’ niet kunnen en bestempelen ze als seksistisch. Ook op televisie en in abri’s zijn de reclames te zien.

Zitting bij RCC

De RCC behandelt vandaag een klacht over de reclamespotjes van Verpact. Vervolgens wordt er binnen 14 dagen uitspraak gedaan. Daarin wordt duidelijk of de RCC de commercials bijvoorbeeld ook als seksistisch bestempelt. De stichting kan ook aanbevelingen doen, bijvoorbeeld om de reclames niet meer uit te zenden.

De bewuste commercial:

Eerder noemde de RCC een reclamecampagne van Radio 538 ‘duidelijk seksistisch’. Op een reclameposter uit 2016 zat een vrouw met haar benen wijd op de bank, met alleen een kat voor haar onderste. “Door de uitdagende, wijdbeense pose van de vrouw hint de uiting naar de seksualiteit van de vrouw”, aldus de RCC in de uitspraak destijds.

Foto: Videostill Verpact-commercial