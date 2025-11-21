“Slurpen, knijpen, zuigen: als het maar leeg gaat!”. Een reclamespotje van Verpact, waarin wordt opgeroepen om plastic afval goed en schoon in te zamelen, zorgde voor meerdere klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die organisatie beoordeelt of reclames volgens de regels zijn. Volgens de RCC kan de reclame door de beugel en is er geen grens overschreden.

Bij de RCC waren meerdere klachten ingediend. Een van de klagers noemde de slogan ‘slurpen, knijpen of zuigen’. in combinatie met beelden van spuitende tubes, “overduidelijk seksueel suggestief en uiterst ongepast binnen een publieke, met belastinggeld gefinancierde, context”. De reclame getuigde volgens de klagen van een “pijnlijk gebrek aan empathie en maatschappelijk bewustzijn bij de makers”.

Maar volgens de toezichthouder is er niet zoveel mis met de reclame. “Het enkele gegeven dat bepaalde handelingen in combinatie met de muziek als seksueel suggestief kunnen worden ervaren, betekent op zichzelf niet dat daardoor de grens is overschreden van wat volgens de huidige maatschappelijke opvattingen aanvaardbaar is”, schrijft de RCC in haar uitspraak.

Foto: Videostill Verpact-commercial