SLAM! heeft de huisstijl vernieuwd. “Geen compleet nieuwe look, maar een frisse upgrade van wat er al stond”, aldus een woordvoerder. De nieuwe huisstijl gaat onder andere gebruikt worden in de communicatie over de ochtend- en middagshow.

In de nieuwe huisstijl ligt vooral meer focus op ‘sterke’ fotografie en donkere tinten. Daarnaast zijn de kleuren roze en blauw meer ondersteund geworden dan leidend.

Ook het lettertype is vernieuwd. “Deze past beter bij ons logo en de energie van SLAM!”.

Foto: SLAM!