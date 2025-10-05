SLAM! is vanochtend om 9:00 uur van start gegaan met de ‘Dance 1000’. Dat is de lijst met de grootste dancenummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van het station. De ‘Dance 1000’ is anderhalve week lang te horen op SLAM!, elke dag van 9:00 tot 17:00 uur.

De lijst wordt donderdag 16 oktober even voor 17:00 uur afgesloten in de middagshow van SLAM. Luisteraars konden de afgelopen tijd stemmen op de dancelijst. Daarmee maakten ze kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event (ADE).

Foto: SLAM!