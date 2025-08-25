SLAM! wisselt per 1 september van frequenties in de Randstad en zal vanaf dan ook in Limburg te ontvangen zijn. Dat komt door een overeenkomst met de Zuidelijke Media Groep, waar ook Qmusic Limburg mee samenwerkt. De Media Groep heeft de frequenties voor een periode van tien jaar in handen gekregen.

SLAM! is momenteel ook op een kavel van het bedrijf te horen in de Randstad. Deze frequentie is niet meer beschikbaar per september en daarom gaat de zender naar een pakket met zenders in Den Haag, Alkmaar en Amsterdam. In Limburg gaat het om een zender in het midden en zuiden van Limburg.

“De programmering van SLAM! weet momenteel een hoger marktaandeel in de doelgroep te behalen dan in de periode dat SLAM! landelijk via FM te beluisteren was. Met de regionale uitbreiding in de Randstad en de extra frequenties in Limburg kunnen we onze doelgroep nog beter bereiken”, zegt Martijn Zuurveen, programmadirecteur van SLAM!.

Michael Bartelet, eigenaar van de Zuidelijke Media Groep: “Met het bemachtigen van deze regionale FM-frequenties krijgt SLAM! er een flink bereik bij en de regio een energiek, op pop- en dance-gericht radiostation voor een jongere doelgroep.”

Frequenties

SLAM! is per 1 september via de volgende FM-frequenties te ontvangen:

Regio Amsterdam 98.0 FM

Regio Alkmaar 98.3 FM

Regio Den Haag 98.0 FM

Midden-Limburg 96.1 FM

Zuid-Limburg 103.2 FM

