‘Spin for Life’ keert dit jaar voor de derde keer terug bij SLAM!. Tijdens deze grootschalige spinningmarathon van Stichting Fight Cancer, georganiseerd samen met SLAM! en SportCity, stappen honderden deelnemers op de fiets om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Net als voorgaande jaren zal SLAM! de line-up en muzikale omlijsting van Spin for Life op zich nemen. Ook spinnen SLAM!-dj’s Julia Maan en Marijn Oosterveen mee tijdens het evenement. Voor Julia ligt de aanleiding dicht bij huis.

SLAM!-dj Julia, van de SLAM! Middagshow met Patrick Wolda en Erik-Jan Rosendahl, trapt zes uur mee op de spinningfiets tijdens ‘Spin for Life’. Ze doet mee vanwege haar moeder, die in december de diagnose borstkanker kreeg. “Afgelopen jaar hebben in Nederland 15.000 vrouwen te horen gekregen dat ze borstkanker hebben. En één daarvan is mijn moeder,” zo vertelt ze geëmotioneerd in de middagshow. “Die kreeg dus ook borstkanker, en dat was in december. Dus nu wil ik toch heel graag ook meedoen met Spin for Life. Ik ben zo sportief als een baksteen, maar ik doe het voor iemand die heel erg in mijn hart zit.”

Deelnemers van Spin for Life kunnen kiezen voor een sprint (1 uur), halve marathon (3 uur) of hele marathon (6 uur). De actie vindt plaats op 2 april in DeFabrique in Utrecht.