Zet je Sky Radio aan, dan hoor je alleen nog maar kerstmuziek. De Kerstman opende gisteren met zangeres Douwe Bob en Miss Montreal ‘The Christmas Station’. Het duo bracht onlangs hun gezamenlijke kerstsingle uit en mocht daarom symbolisch de kerstperiode inluiden. Dat deden ze door de kersthendel over te halen in de radiostudio.

Vijf weken lang draait Sky Radio louter nog kerstmuziek. Die feestmaand bezorgt het radiostation traditiegetrouw hoge luistercijfers. Het station zendt ook weer de ‘Christmas Top 50’ uit. Die wordt uitgezonden op 19 december en herhaald op 21 en 25 december.

“Een bijzondere tijd van het jaar, want miljoenen Nederlanders vieren samen met ons de kerstperiode”, zegt Uunco Cerfontaine, directeur van Sky Radio. “We brengen non-stop de beste kerstsongs, zorgvuldig geselecteerd om het ultieme kerstgevoel in huis te halen. En natuurlijk verrassen we onze luisteraars ook dit jaar weer met acties en prijzen die bijdragen aan dat feestelijke gevoel.”

Foto: Talpa Network