Sky Radio heeft vanaf dit nieuwe jaar een andere slogan: ‘Non-stop Greatest Hits’. Eerder was het credo van de radiozender nog ‘Non-stop feel good’. Bij Radio 538 verdwijnt na jaren de naam ‘Greatest Hits’ juist: voortaan heeft het programma van Dennis Ruyer tussen 10:00 en 12:00 uur ‘De 538 Werkdag met Dennis’.

De nieuwe slogan kondigde Sky Radio vorige maand al aan. Door de gewijzigde slogan moet de nadruk meer komen te liggen op de muziek dan op de emotie. Sky Radio zendt voortaan in de ochtenduren tussen 7:00 en 9:00 uur ook elk kwartier nieuws uit. Uit onderzoek blijkt dat luisteraars van Sky in de ochtenduren behoefte hebben aan nieuws en dat dat voor hen een meerwaarde is ten opzicht van luisteren naar Spotify.

Sky Radio en Radio 538 zijn beide eigendom van Talpa Network. Daardoor zijn wijzigingen bij de zenders onderling eenvoudig.

Foto: RadioFreak.nl